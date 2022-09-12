28-й день народження спортсменки

У своєму інстаграмі найтитулованіша тенісистка України поділилася затишними світлинами зі святкування. На фото також присутній її новий хатній улюбленець.

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Прощання з найскладнішим роком... За новий (особистий) рік,

– написала спортсменка.

Як Еліна відсвяткувала свій день народження / Фото з інстаграму Світоліна

28-й день народження спортсменки / Фото з інстаграму Світоліна

Еліна святкує свій день народження / Фото з інстаграму Світоліна

Наразі українська тенісистка взяла паузу у своїй кар'єрі. Раніше вона повідомляла, що має проблеми зі спиною, тому вирішила відмовитися на деякий час від виступів. Проте у травні стало відомо, що Світоліна вагітна. У жовтні подружжя очікує на донечку.

Декретна відпустка Еліни досить насичена. Спортсменка активно допомагає Україні наблизити перемогу у війні з росією. На початку червня Еліна стала другим після Шевченка амбасадором платформи UNITED24.