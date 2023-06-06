Давно столько не забивал: Селезнев сыграл прощальный матч, который посвятил защитникам Украины

Звездный украинский форвард Евгений Селезнев окончательно повесил бутсы на гвоздь. Свой прощальный матч бомбардир сыграл для украинских воинов.

На стадионе "Авангард" в Ужгороде прошел прощальный матч одного из лучших бомбардиров Украины Евгения Селезнева. 37-летний форвард пригласил на свой бенефис бывших партнеров по Шахтеру, Днепру и сборной Украины, пишет 24 Канал.

По теме Селезнев о решении закончить карьеру: "В футбол нельзя играть без удовольствия"

Не потерял бомбардирское дарование

В матче приняли участие две команды под названиями Оранжевые и Бело-сине-голубые. В поединке встретились звезды футбола разных поколений: Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Артем Довбык, Александр Алиев, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Виталий Буяльский и даже 72-летний Мирон Маркевич.

Среди звезд шоу-бизнеса на событии присутствовали актеры Студии Квартал 95 Евгений Кошевой, Александр Пикалов, телеведущий Андрей Бедняков. Также были приглашены на матч украинские военные: азовец Давид Касаткин "Химик", командир международного батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, представители отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Селезнев сыграл за обе команды. Было заметно, что за полгода форвард несколько набрал лишний вес. Однако это не сказалось на результативности Евгения. В общей сложности нападающий забил 5 мячей.

Поединок завершился вничью 8:8, после чего арбитр назначил пенальти. Решающий послематчевой пенальти за оранжевых реализовал Селезнев. Хет-триком отличился экс-игрок Шахтера Адриан Пуканыч, а дублем Артем Федецкий.

Свой прощальный матч Селезнев посвятил защитникам Украины. Все собранные во время матча деньги пойдут на нужды военным.

Отметим, что Евгений Селезнев не собирается покидать футбол. Бывшая звезда Днепра и Шахтера овладевает тренерской профессией.

Видео прощального матча Селезнева