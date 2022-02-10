Прорыв США и первая медаль Испании: кто получил медали на Олимпиаде-2022 10 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 10 февраля 2022 года разыграли еще восемь комплектов наград. Теперь сразу у 25 стран есть медали на Олимпиаде-2022.

10 февраля были разыграны медали в фигурном катании, лыжной гонке, горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, сноуборде и санном спорте, сообщает 24 канал.

В этот день больше всех золотых медалей выиграла сборная США – сразу три. Но Германия сохранила лидерство в медальном зачете.

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Украина и дальше пока без медалей.

Горнолыжный спорт (мужчины, комбинация)

Иоганнес Штрольц (Австрия) Александер Омодт Кильде (Норвегия) Джеймс Кроуфорд (Канада)

Конькобежный спорт (женщины, 5000 метров)

Ирэн Схаутен (Нидерланды) Изабель Вейдеманн (Канада) Мартина Сабликова (Чехия)

Лыжная гонка (женщины, классический стиль, 10 километров)

Терезе Йогауг (Норвегия) Кертту Нисканен (Финляндия) Криста Пярмякоски (Финляндия)

Санный спорт (командные соревнования, эстафета)

Германия Австрия Латвия

Сноуборд (женщины, сноуборд-хафпайп)

Хлоя Ким (США) Керальт Кастельет (Испания) Томмита Сена (Япония)

Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс)

Алессандро Хеммерле (Австрия) Эллиот Гронден (Канада) Омар Визинтин (Италия)

Фигурное катание (мужчины, произвольная программа)

Натан Чен (США) Юма Кагияма (Япония) Сёма Уно (Япония)

Фристайл (смешанные команды, акробатика)