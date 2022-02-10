Прорыв США и первая медаль Испании: кто получил медали на Олимпиаде-2022 10 февраля
10 февраля 2022 , 17:28Читати новину українською
На Олимпийских играх в Пекине 10 февраля 2022 года разыграли еще восемь комплектов наград. Теперь сразу у 25 стран есть медали на Олимпиаде-2022.
10 февраля были разыграны медали в фигурном катании, лыжной гонке, горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, сноуборде и санном спорте, сообщает 24 канал.
В этот день больше всех золотых медалей выиграла сборная США – сразу три. Но Германия сохранила лидерство в медальном зачете.
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Украина и дальше пока без медалей.
Горнолыжный спорт (мужчины, комбинация)
- Иоганнес Штрольц (Австрия)
- Александер Омодт Кильде (Норвегия)
- Джеймс Кроуфорд (Канада)
Конькобежный спорт (женщины, 5000 метров)
- Ирэн Схаутен (Нидерланды)
- Изабель Вейдеманн (Канада)
- Мартина Сабликова (Чехия)
Лыжная гонка (женщины, классический стиль, 10 километров)
- Терезе Йогауг (Норвегия)
- Кертту Нисканен (Финляндия)
- Криста Пярмякоски (Финляндия)
Санный спорт (командные соревнования, эстафета)
- Германия
- Австрия
- Латвия
Сноуборд (женщины, сноуборд-хафпайп)
- Хлоя Ким (США)
- Керальт Кастельет (Испания)
- Томмита Сена (Япония)
Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс)
- Алессандро Хеммерле (Австрия)
- Эллиот Гронден (Канада)
- Омар Визинтин (Италия)
Фигурное катание (мужчины, произвольная программа)
- Натан Чен (США)
- Юма Кагияма (Япония)
- Сёма Уно (Япония)
Фристайл (смешанные команды, акробатика)
- США
- Китай
- Канада