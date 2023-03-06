Пропутинскую главу русской художественной гимнастики отстранили от международных соревнований

Ценительницу злодеяний президента России отстранили от международных соревнований по художественной гимнастике. Все из-за того, что она обвинила судей в тщательной оценке.

Международная федерация гимнастики отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики и главную тренер сборной России Ирину Винер на два года. Ее назвали виновной в нарушении этики.

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Не умение проигрывать

Путинистка после того, как сборная России впервые за 25 лет осталась без "золота" Олимпиады, назвала судейство пристрастным, обвинив арбитров в "позоре художественной гимнастики" и "задании остановить россиян". Ирина Винер получила двухлетнее отстранение от международных турниров.

Также санкции в отношении россиянки применены из-за расследования дела о снятии кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах 2021 года в технический комитет FIG. Тогда Винер заявила, что Кузьмина больше не является кандидатом от России из-за судейства в отношении сестер Дины и Арины Авериных на Играх в Токио.

Срок устранения начнется после отмены санкций по отстранению россиян из-за полномасштабного нападения на Украину – при условии, что ограничение будет снято в течение следующих пяти лет.

"Патриотизм" от Винер