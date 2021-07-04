Пропутинский телеканал в России не включил в трансляцию гимн Украины
4 июля 2021 , 00:37Читати новину українською
Источник:sports.ru
В Риме состоялся четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии. К сожалению, наша команда уступила.
В России этот матч также показывали в телеэфире, и здесь не обошлось без скандала. Гимны Украины и Великобритании "Первый канал" не показал.
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Российский "Первый канал" не показал в эфире гимны Украины и Великобритании
- Сборные Украины и Англии встретились в 1/4 финала Евро-2020 в Риме вечером 3 июля.
- Среди каналов, которые показывали поединок в России, был и пропутинский федеральный "Первый канал".
- Однако трансляция началась аж с презентации составов.
- То есть, государственные гимны стран – Украины и Великобритании – в эфир не попали.
- В то время, когда весь мир слушал гимны стран, россияне смотрели рекламу.