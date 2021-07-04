Пропутинский телеканал в России не включил в трансляцию гимн Украины

4 июля 2021 , 00:37
Читати новину українською

Источник:

sports.ru

В Риме состоялся четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Англии. К сожалению, наша команда уступила.

В России этот матч также показывали в телеэфире, и здесь не обошлось без скандала. Гимны Украины и Великобритании "Первый канал" не показал.

Обратите внимание Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Российский "Первый канал" не показал в эфире гимны Украины и Великобритании

  • Сборные Украины и Англии встретились в 1/4 финала Евро-2020 в Риме вечером 3 июля.
  • Среди каналов, которые показывали поединок в России, был и пропутинский федеральный "Первый канал".
  • Однако трансляция началась аж с презентации составов.
  • То есть, государственные гимны стран – Украины и Великобритании – в эфир не попали.
  • В то время, когда весь мир слушал гимны стран, россияне смотрели рекламу.

Напомним Определились все полуфиналисты Евро-2020

Автор: Олесь Друкач