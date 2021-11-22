Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай вышла на связь с МОК
Источник:МОК
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах побеседовал с пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай. Ранее спортсменка обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании, после чего перестала выходить на связь.
Разговор между Бахом и Пэн Шуай состоялся с помощью видеосвязи. Длилось их общение 30 минут. Кроме президента МОК, участвовали также глава Комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и китайский член МОК Ли Лингвэй.
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"Я здорова и нахожусь в безопасности"
В начале разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии. По словам теннисистки, сейчас она находится в своем доме в Пекине. Однако хотела бы, чтобы уважали ее частную жизнь.
Как объяснила спортсменка, именно поэтому она сейчас предпочитает проводить время со своими друзьями и семьей. В то же время, заверила, что продолжит заниматься теннисом, ведь очень любит этот вид спорта.
"Для меня было облегчением увидеть, что с Пэн Шуай – все хорошо, а это было нашей главной заботой. Она выглядела очень расслабленно. Я предложила ей нашу поддержку и подчеркнула, что она может выйти с нами на контакт в любой удобный для нее момент", – отметила Эмма Терхо.
Заметим, что в заявлении МОК также содержится фотография, сделанная во время видеовызова. На ней видно, как спортсменка улыбается в камеру.
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Китайская теннисистка Пэн Шуай во время разговора с президентом МОК Томасом Бахом / Фото МОК
Исчезновение Пэн Шуай: главное
- Пэн Шуай исчезла из виду общественности почти на три недели.
- Случилось это после того, как спортсменка обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая. Речь идет о 75-летнем Чжане Гаоли.
- Отсутствие на публике теннисистки вызвало беспокойство не только в Китае, но и в мире.
- В частности, Ассоциация женского тенниса (WTA) призвала КНР провести расследование инцидента. Кроме того, звезды международного спорта попросили предоставить доказательства того, что теннисистка находится в безопасности.
- Китаянка в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету – победы в двух турнирах Grand Slam в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку мирового рейтинга.