Усик все сделает, – Красюк уверен в победе украинского чемпиона в битве за абсолют

Боксерское сообщество со всего мира в ожидании "боя века". За первый в истории хевивейта титул абсолютного чемпиона, который будет владеть сразу четырьмя поясами, сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

В последнем своем бою британец победил раздельным решением судей бывшего чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну. После этого многие эксперты изменили свое мнение по поводу фаворита предстоящей битвы "Жадного пуза" и Александра Усика и готовы ставить именно на украинца.

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Промоутер Усика не сомневается в победе украинца в бою за абсолют

Промоутер Александр Красюк также верит в победу украинского чемпиона. Он уверен, что Александр Усик сможет победить Тайсона Фьюри, единственное, что его беспокоит – чтобы бой не был отменен.

Усик полностью готов сразиться с Фьюри 23 декабря. И он знает, как справиться с Тайсоном. Именно по этой причине я так спокоен, я даже расслаблен. Усик все сделает. Единственный вопрос, чтобы бой произошел, это единственная проблема для меня.



Усик считает, что Фьюри в бою с Нганну играл в свою игру, не был серьезным. В поединке с Усиком он будет совсем другим,

– сказал Красюк.

Отметим, что официальная дата боя до сих пор остается неизвестной. Несмотря на готовность Усика сразиться 23 декабря, этого не произойдет. Промоутер украинца уже заявил, что бой перенесен на начало 2024 года и сообщил, что в ближайшие дни должна появиться конкретика.