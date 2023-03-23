Промоутер Усика открыл занавес, сколько украинец мог заработать за бой против Фьюри

Долгожданный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри так и не состоится. Такая новость повергла в боксерское сообщество 22 марта.

Тайсон Фьюри очень сильно наглел, а его команда предъявляла все новые требования перед Усиком. Поэтому это не привело к официальному подписанию контракта о бое за абсолют.

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Александр уже закрыл тренировочный лагерь. "Цыганский король" даже не начал готовиться к бою против украинца. Об этом рассказал тренер британца.

До этого было много разговоров о гонораре и условиях, которые поставил Фьюри перед Усиком. Украинец согласился на распределение гонорара 70 на 30 в пользу Тайсона.

Красюк: Усику хотелось, чтобы этот бой увидел свет

Промоутер украинца Александр Красюк прокомментировал информацию о том, что бой против "Цыганского короля" принес бы Усику самые большие деньги в его карьере. Промоутер опроверг эти слухи и заявил, что этот гонорар должен был быть втрое меньше, чем Усик получил за победный реванш против Энтони Джошуа.

Я отовсюду слышу, что за бой с Фьюри Усик получил бы самый большой гонорар в карьере – но это неправда. Сумма, которую Усик должен был заработать в этом поединке, вероятно, втрое меньше, чем он заработал за свое последнее выступление,

– сказал Красюк.

Промоутер Усика рассказал, что боксер принял призовой фонд 70 на 30, потому что сильно хотел проведение боя за абсолют. Александр хотел, чтобы их общий поединок увидел весь мир и его земляки.

Напомним, что СМИ до 22 марта рассказывали, что поединок Усик – Фьюри должен состояться 29 апреля 2023 года. Но теперь это осталось только в прошлом. Их противостояние осталось на уровне словесных перепалок в соцсетях.

Однако промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен заявил, что убедил своего клиента согласиться на реванш. Уоррен рассказал, что у них есть всего два дня на то, чтобы снова попытаться ударить по рукам по бою за абсолют.