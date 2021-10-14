Промоутер подтвердил дату и место боя Ломаченко – Комми

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что бой между Василием Ломаченко и Ричард Комми состоится 11 декабря.

Боб Арум подтвердил, что бой между Ломаченко и Комми все-таки состоится.

"Переговоры между Ломаченко и Комми на завершающей стадии. Поединок должен состояться 11 декабря на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке", – заявил Арум.

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Информацию о том, что бой состоится 11 декабря, подтверждает и издание BoxingScene. Хотя там тоже отмечают, что контракт на бой не подписан. Но стороны уже почти согласовали все необходимые условия.

Для обоих боксеров это будет второй бой в 2021 году. Ломаченко в июне победил Масайоши Накатани, а Комми еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.

Ломаченко и Комми могли встретиться и значительно раньше. В феврале 2019 года Комми завоевал титул чемпиона по версии IBF в легком весе. Именно этого пояса не хватало Ломаченко до звания абсолютного чемпиона мира.

Но в декабре 2019 года Комми провел бой против Теофимо Лопеса, уступив ему. Тогда он проиграл свой титул IBF в легком весе.

Поэтому вместо Комми, Ломаченко провел бой против Лопеса, тоже ему уступив.

Комми за свою профессиональную карьеру провел 33 боя, в которых выиграл 30 раз. 27 боев он закончил досрочно нокаутом. Еще трижды проиграл.

Ломаченко провел 17 боев, одержав 15 побед (11 – нокаутом). В пассиве украинца – два поражения.