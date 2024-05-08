Попытка приблизиться к абсолюту: промоутер назвал следующего соперника для Ломаченка

В воскресенье, 12 мая, в Перте состоится вечер бокса. Главным его событием станет битва Джорджа Камбососа и Василия Ломаченка за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

В случае победы украинского боксера, он может провести еще один титульный поединок. Об этом рассказал известный промоутер Боб Арум.

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Шанс для Ломаченка подняться на вершину

По словам 92-летнего американского менеджера, у него есть боец, который может составить конкуренцию Василию Ломаченку и провести с ним объединительный поединок за два титула. Однако для этого должны быть выполнены некоторые условия.

У меня есть еще один боец – Шакур Стивенсон, который также обладает отличной техникой. Если Ломаченко победит, а Шакур выиграет свой бой в июле, то осенью мы проведем бой Ломаченко – Шакур. Каждый серьезный фанат бокса будет с трепетом наблюдать за этим поединком двух великих технарей за объединение титулов,

– сказал Арум.

Также Боб Арум поделился ожиданиями от боя Василия Ломаченка против Джорджа Камбососа. Он не назвал фаворита, однако считает, что родные стены могут помочь австралийцу:

"Посмотрим, что произойдет. Камбосос очень хороший боксер. Несмотря на то, что он не из Перта, он бьется на родной территории, а это уже кое-что значит. Я с нетерпением жду этого боя, в Перте будет полный зал".

Что известно о Шакуре Стивенсоне

26-летний американский боксер

Серебряный призер Олимпиады-2016

На профессиональном уровне дебютировал в апреле 2017 года и за это время выиграл каждый из 21 своего поединка

Действующий чемпион мира WBC в легком весе.