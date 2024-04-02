Фьюри снова может "слиться": промоутер британца заговорил об отказе от боя с Усиком

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в "королевской" весовой категории. За него будут соревноваться Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Боксеры подписали соглашения, в которых предусматривается реванш. Однако команда Тайсона Фьюри уже раздумывает над тем, чтобы отказаться от этой опции.

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Очередные попытки отказаться от боя с Усиком

Промоутер британского боксера Боб Арум прокомментировал "вторую главу эпопеи", которая по контракту является обязательной. По словам американца, реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вызовет интерес у ценителей бокса лишь в том случае, если первая битва завершится вничью или близкой победой одного из соперников.

"Если бой Усик – Фьюри будет классическим, то публика, безусловно, захочет увидеть реванш. Он превзойдет бой с Джошуа и пройдет согласно контракту. Но если этот поединок получится односторонним и Фьюри победит? Тогда, возможно, каждый сможет сесть с Его Превосходительством Турки Аль аш-Шейхом и договориться, чтобы перейти прямо к бою Фьюри – Джошуа.

Если Усик выиграет поединок, я не думаю, что будет такой спрос на бой Усик – Джошуа, потому что они дважды дрались, и Усик дважды его победил. Так что, один бой за раз, это мой девиз", – сказал Арум.

Напомним, что победитель "боя века" Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом хевивейта за 25 лет. Последним абсолютом был Леннокс Льюис, но это было еще в эпоху трех поясов.