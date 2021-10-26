Промоутер Фьюри рассказал, за счет чего британец побьет Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Осенью 2021 года Фьюри в Лас-Вегасе в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером и нокаутировал американца.

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Усик против Фьюри? Я ставлю на Тайсона. Он намного больше, у него есть мастерство. Думаю, у них с Усиком одинаковый уровень. У них обоих отличная скорость рук и работа ног. Но Фьюри гораздо, гораздо больше. И он выходит на ринг и бьется,

– сказал промоутер британца.

Фьюри перед последним боем против Деонтея Уайлдера показал на весах рекордные в карьере 125,6 кг.

Усик же за день до громкой победы над Энтони Джошуа потянул на 100,2 кг – этот вес также стал для украинца рекордным на профессиональном ринге.

Усик – Фьюри: главное

Осенью 2021 года оба боксера провели бои впервые с 2020-го. Усик в Лондоне неожиданно победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира.

После побед обоих боксеров промоутеры и эксперты начали говорить о бое Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Однако Усику нужно дать реванш Джошуа. Вместо этого Тайсон, вероятно, проведет защиту титула WBC против Диллиана Уайта.