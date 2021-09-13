Промоутер Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Усик

Промоутер Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен сделал прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) .

Фрэнк Уоррен считает, что в битве супертяжей Энтони Джошуа – Александр Усик украинец имеет шансы победить.

К слову Усик лучше, чем кажется, – Фьюри резко изменил мнение об украинце и провел параллели с собой

"Джошуа должен быть фаворитом. Он крупнее, он гораздо больше, и он большой панчер. Если Джошуа не избавится от него до 5 или 6 раундов и проведет полный бой... Если бой пройдет 12 раундов, я бы предпочел выбрать победу Усика решением.

Усик очень умный боец. Он знает, как Джошуа будет драться. Он может принести Джошуа много проблем. Я надеюсь, он не принесет, потому что мы хотим большой бой между Фьюри и Джошуа", – сказал Уоррен.

Что известно о бое Усик – Джошуа