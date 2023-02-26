Дедлайн для Усика: Красюк рассказал, когда решится судьба поединка с Фьюри

Эпопея с объявлением "Боя века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри тянется почти три месяца. Промоутеры боксеров никак не могут поделить будущие доходы.

Переговоры между представителями боксеров на финишной прямой. Поединок за абсолют уже имеет дату и место проведения, но осталось подписать контракт на мегафайт С этим возникли трудности, которые должны решиться в ближайшие дни.

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4 марта – последний дедлайн

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что 4 марта – крайняя дата переговоров.

"Суббота – это завершающий день, когда переговоры между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри должны достичь своей кульминации. Суббота – это дедлайн, который мы уже установили.

Это последний дедлайн, когда можно устроить бой. В субботу мы узнаем, состоится ли этот поединок или нет. У нас уже зарезервирован стадион "Уэмбли". Мы ждем на поединке от 94 до 100 тысяч зрителей", – сказал Красюк.

Отметим, что в случае срыва боя за абсолют Александр Усик проведет обязательную защиту титула WBA против англичанина Даниэля Дюбуа.

, что последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе был легендарный Леннокс Льюис. С тех пор прошло почти 23 года.