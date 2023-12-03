"В душе Усик ребенок": промоутер – о возможности украинца продолжить карьеру после боя с Фьюри

Александр Красюк считает, что Александр Усик способен выступать на топ-уровне до 40 лет. Но помешать могут проблемы со здоровьем.

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, рассказал о потенциальном будущем своего клиента.

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Красюк: У Усика еще есть 3 года

"Сейчас ему 36 лет, и у него есть еще 3 года, чтобы показать свою лучшую форму. Единственная проблема или беспокойство, которое у нас есть, – это проблема со здоровьем, поэтому это может быть помехой. Если его тело все еще готово к бою, я не думаю, что он сдастся.

Я общаюсь с Александром с момента его первого профессионального боя в 2013 году, и мы были очень близки друг с другом последние 10 лет, но в душе он ребенок, который никогда не уходил на пенсию и реально не представлял, как тяжело бойцу уйти из бокса, – сказал Красюк.

Напомним, 17 февраля 2024 года Усик в Эр-Рияде проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.