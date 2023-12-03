Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усик, розповів про потенційне майбутнє свого клієнта.

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Красюк: Усик має ще 3 роки

"Зараз йому 36 років, і у нього є ще 3 роки, щоб показати свою найкращу форму. Єдина проблема чи неспокій, який у нас є, – це проблема зі здоров’ям, тож це може бути перешкодою. Якщо його тіло все ще готове до бою, я не думаю, що він здасться.

Я спілкуюся з Олександром з моменту його першого професійного бою у 2013 році, і ми були дуже близькі один з одним останні 10 років, але в душі він дитина, яка ніколи не йшла на пенсію та реально не уявляла, як важко бійцю піти з боксу", – сказав Красюк.

Нагадаємо, 17 лютого 2024 року Усик в Ер-Ріяді проведе бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.