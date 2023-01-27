Торг здесь не уместен: промоутер Усика поделился инсайдом переговоров о бое с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик мечтает отобрать чемпионский пояс WBC у Тайсона Фьюри и стать абсолютным чемпионом мира супертяжелого дивизиона. Помешать этому могут лишь чрезмерные финансовые аппетиты британца.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, почему задерживается объявление поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Переговоры между сторонами до сих пор продолжаются.

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Чрезмерные амбиции эпатажного британца

По словам промоутера, есть всего два варианта с местом проведения мегафайта – Саудовская Аравия и Великобритания. Ближний Восток потенциально лучшая опция, а вот с Лондоном есть вопросы.

"Есть две опции. Первая опция – Саудовская Аравия, вторая – Великобритания. Если речь идет о Саудовской Аравии, то там никаких дискуссий по поводу денег нет. Каждый получает равные удовлетворяющие суммы.

Если у Саудовской Аравии нет возможности, например, или при каких-то обстоятельствах, которые нас не устраивают, не организует этот поединок, а такие обстоятельства могут случиться, то у нас есть план "Б" – это Лондон. Например, "Уэмбли", где этот поединок так же залетает как исторический.

Впервые в истории супертяжелого веса бой с четырьмя поясами. И тут у Тайсона Фьюри обнаружились некоторые разногласия во взглядах. Считая себя огромной звездой на территории Великобритании, он хотел монетизировать это преимущество по сравнению с Усиком. Но это не больше, чем желание. Он такой, мы знаем, одиозный парень", – сказал Красюк.

Усик готов биться без денег, но гонорар должен быть

Команда Усика считает, что при любых обстоятельствах деньги должны быть разделены пополам между боксерами.

"Он будет пытаться выскребать, откусить столько, сколько сможет. Но есть позиция команды Усика. Александр выставляет 4 пояса, пусть 3 основных, бой за абсолюта, историческое событие. Мы что, будем торговаться за несколько миллионов долларов? Это несолидно.

Вообще Усик недавно выступил и сказал: "Слушай, животик, я с тобой без денег подерусь". Он может и без денег побиться, но его гонорар будет точно", – заявил Красюк.

Кстати, недавно сопромоутер "Цыганского короля" Боб Арум рассказал свою версию переговоров.