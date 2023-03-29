Прометей разрывает в Еврокубке: украинцы обыграли Венецию и вышли в плей-офф с первого места

У команды Ронена Гинзбурга не было проблем с итальянским оппонентом. Это позволило нашей команде получить в 1/8 финала менее статусного соперника.

Прометей – Венеция 93:76 (33:18 / 13:25 / 28:18 / 19:15)

Украинская баскетбольная команда Прометей завершила групповую стадию Еврокубка. Команда из Слобожанского в последнем туре принимал представителя Италии Венецию, пишет 24 канал.

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В первом круге на площадке соперника украинцы вырвали победу со счетом 75:71. В этот раз подопечные Ронена Гинзбурга с куда меньшими усилиями переиграли итальянцев.

Прометей выиграл три из четырех четвертей и в итоге оформил преимущество над Венецией в 17 очков – 93:76. Наша команда метко забросила семь трехочковых, а самым результативным на площадке стал пуэрториканец Джиан Клевелл (25 очков).

Победа позволила слобожанцам выиграть свою группу, взяв верх в 14 из 18 игр. Украинцы получат в 1/8 финала в соперники восьмую команду из параллельной группы. Ею станет немецкий Гамбург, досрочно гарантировавший себе эту позицию.

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К слову, в начале марта Прометей стал чемпионом Латвийско-эстонской Лиги. Подопечные Гинзбурга выиграли 26 из 27 матчей. а плей-офф соревнования пройдет в апреле.

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