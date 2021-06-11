Запорожье вышло на этот матч с желанием взять реванш за поражение в первом матче. Но лишь на стартовых минутах игры гости сумели на равных противостоять баскетболистам Прометея. Дальше уже на площадке доминировали хозяева. Поэтому на первый перерыв команды ушли почти при значительном преимуществе Прометея – 20:11.

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К большому перерыву этот отрыв в счете лишь вырос – снова +9 по итогам четверти и 44:26 на табло.

После перерыва игроки Запорожья еще пытались "вернуться в игру". Но сократить отставание в счете удалось лишь на три очка, чего оказалось недостаточно. Поэтому в четвертой четверти Прометей довел матч до логической победы.

Прометей – Запорожье 79:54 (20:11, 24:15, 13:17, 22:11)

После этой победы счет в серии стал 2:0 в пользу Прометея. Поэтому команда может оформить чемпионство уже в следующем матче в Запорожье 14 июня.