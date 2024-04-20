Триумф Украины: Прометей второй раз подряд стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Слобожанский Прометей в очередной раз доказывает свой уровень в чемпионате ЛЕБЛ. Команда Ронена Гинзбурга одолела в финале Калев, который выиграл основную часть сезона.

Калев – Прометей 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

С началом полномасштабной войны украинский баскетбольный клуб Прометей решил базироваться в Европе. Команда уже второй сезон подряд провела в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, пишет 24 канал.

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Неудачная первая половина

В прошлом сезоне украинцы уверенно торжествовали в турнире, выиграв как основную часть чемпионата, так и финал плей-офф. На этот раз подопечные Гинзбурга стали лишь вторыми на первом этапе, уступив лидерство Калеву.

Впрочем, по плей-офф украинцы прошли уверенно и в финале сошлись как раз с эстонским клубом. В основной части сезона Прометей был единственной командой, которой удалось обыграть Калев.

Финал же начался с относительно равного первого периода. Прометей завершил его с преимуществом в четыре балла, но уже во второй четверти эстонцы существенно вырвались вперед – 51:43.

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Второе чемпионство подряд

В конце концов решающим стал третий период, где украинцы позволили сопернику заработать всего 9 баллов. Сам же Прометей взял 23 очка и вырвался вперед. В финальной четверти команда Гинзбурга играла на равных с Калевом и давала ему даже сравнять счет.

Однако финиш матча был за Прометеем, который торжествовал с преимуществом в восемь баллов – 91:83. MVP встречи стал эстонец Крегор Хелмет (27 очков), опередив на один балл игрока нашей команды Джиана Клевелла (26).

Подопечные Гинзбурга второй раз подряд стали чемпионами Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, что ранее никому в этом турнире не удавалось. В сезоне 2024-2025 Прометей должен в третий раз подряд выступить в Еврокубке.