Калев – Прометей 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

З початком повномасштабної війни український баскетбольний клуб Прометей вирішив базуватися в Європі. Команда вже другий сезон поспіль провела у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, пише 24 канал.

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Невдала перша половина

Минулого сезону українці впевнено тріумфували у турнірі, вигравши як основну частину чемпіонату, так і фінал плей-оф. Цього разу підопічні Гінзбурга стали лише другими на першому етапі, поступившись лідерством Калеву.

Втім по плей-оф українці пройшли впевнено і у фіналі зійшлись як раз із естонським клубом. В основній частині сезону Прометей був єдиною командою, якій вдалось обіграти Калев.

Фінал же почався з відносно рівного першого періоді. Прометей завершив його з перевагою у чотири бали, але вже у другій чверті естонці суттєво вирвались вперед – 51:43.

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Друге чемпіонство поспіль

Зрештою вирішальним став третій період, де українці дозволили супернику заробити всього 9 балів. Сам же Прометей взяв 23 очки та вирвався вперед. У фінальній чверті команда Гінзбурга грала на рівних з Калевом та давала йому навіть зрівняти рахунок.

Проте фініш матчу був за Прометеєм, який тріумфував з перевагою у вісім балів – 91:83. MVP зустрічі став естонець Крегор Хелмет (27 очок), випередивши на один бал гравця нашої команди Джіана Клевелла (26).

Підопічні Гінзбурга вдруге поспіль стали чемпіонами Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, що раніше нікому в цьому турнірі не вдавалось. У сезоні 2024-2025 Прометей має втретє поспіль виступити в Єврокубку.