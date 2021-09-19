Прометей победил российскую Парму и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

В субботу, 18 сентября, состоялся финал квалификации Лиги чемпионов по баскетболу в группе D. Украинский луб Прометей вырвал победу у Пармы из России.

Триумфальный матч украинцев

Украинский клуб на протяжении всего матча имел преимущество в счете. Но позволил сопернику вплотную приблизиться после провальной третьей партии – 24:8.

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Прометею все же удалось довести матч до сложной победы– 65:67 (13:20, 15:21, 24:8, 13:18).

Благодаря успеху Прометей вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.

Прометей: Харрисон 20 очков + 6 подборов, Эванс 6, Доу 4 + 4 передачи, Стефенс 20 + 5 подборов, Сидоров 3 – старт, Петров 6 + 7 подборов, Лукашов 3, Липовый 3, Кэмпбелл 2 + 6 подборов, Беликов.

Соперники Прометея в группе

Леново Тенерифе (Испания)

Динамо Сассари (Италия)

Ризен Людвигсбурга (Германия)

Прометей стал первой украинской командой, которая вышла в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификацию.

Уже 5 октября Прометей сыграет против клуба из Испании. Ранее в квалификации Лиги чемпионов украинская команда победила болгарский Левски (96:56) и чешскую Опаву (100:78).