Прометей уступил одному из главных фаворитов Еврокубка: видеообзор матча

В среду, 1 ноября, состоялся поединок 5 тура баскетбольного Еврокубка Прометей – Париж. Клуб из столицы Франции приехал в Ригу в статусе лидера группы А.

Прометей – Париж 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21)

Подопечные Ронена Гинзбурга в четырех предыдущих матчах одержали две победы, а еще в двух поединках потерпели поражение. Матч против грозного соперника оказался непростым испытанием для украинской команды, пишет 24 Канал.

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Дебют поединка был за Прометеем. Благодаря результативной игре и удачным перехватам "титаны" на 8-й минуте вели с разницей в 13 пунктов – 20:2. Однако баскетболисты Парижа быстро пришли в себя и по итогам первой четверти сократили отставание до 22:17.

В дальнейшем преимущество Парижа стало более ощутимым. Вторая 10-минутка завершилась со счетом 31:19 в пользу фаворитов матча. Так что первая половина игры была за гостями – 48:41.

Третью четверть Париж завершил с комфортной разницей 27:19. В заключительной 10-минутке Прометей пытался сократить отставание, но в конце концов уступил – 19:21.

Прометей потерпел поражение со счетом 79:96. Это третья неудача подопечных Гинзбурга. Самым результативным игроком украинской команды стал Рональд Марч (23).

Видеообзор матча Прометей – Париж

В турнирной таблице группы А "титаны" опустились на 7 строчку. В плей-офф Еврокубка выйдут по шесть лучших команд из двух групп: две сразу в четвертьфинал, а остальные в 1/8.

Турнирное положение группы А/Flashscore

. Свой следующий матч Еврокубка "Прометей" сыграет 8 ноября. Соперником команды Гинзбурга будет литовский Вулвз.