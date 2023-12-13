Взяли реванш за разгром: Прометей эффектно одолел Бешикташ в Еврокубке

Украинский клуб продолжает тяжелую борьбу за место в плей-офф. Команда Ронена Гинзбурга неожиданно смогла разгромить соперника из Турции.

Прометей – Бешикташ 89:70 (26:14 / 19:26 / 27:10 / 17:20)

Украинский баскетбольный клуб Прометей продолжает выступления в Еврокубке 2023-2024. В прошлом сезоне команда Ронена Гинзбурга добралась до полуфинала этого турнира, пишет 24 канал.

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Сейчас слобожанцы ведут непростую борьбу за плей-офф, куда проходят топ-6 команд из группы. В первых 10 матчах Прометей одержал по 5 побед и поражений и заскочил на шестую позицию.

В 11-м туре украинцы принимали Бешикташ, которому без шансов проиграли два месяца назад в Турции (70:92). Впрочем, отчетную встречу Прометей начал очень уверенно, выиграв первую четверть аж в 12 баллов.

Подопечные Гинзбурга сдали немного во второй четверти и даже позволяли туркам выйти вперед. Впрочем, во второй половине игры Прометей вернул себе уверенное лидерство и довел игру до комфортной победы.

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Самым результативным игроком матча стал Тай Одиас, на счету баскетболиста Прометея 16 очков. Победа позволила украинской команде догнать Бешикташ и подняться на 5-е место. Через неделю, 20 декабря, "красно-белые" сыграют с Лондон Лайонз.