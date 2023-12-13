Прометей – Бешикташ 89:70 (26:14 / 19:26 / 27:10 / 17:20)

Український баскетбольний клуб Прометей продовжує виступи у Єврокубку 2023-2024. Минулого сезону команда Ронена Гінзбурга дісталась аж півфіналу цього турніру, пише 24 канал.

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Зараз же слобожанці ведуть непросту боротьбу за плей-оф, куди проходять топ-6 команд з групи. У перших 10-ти матчах Прометей здобув по 5 перемог і поразок та заскочив на шосту позицію.

В 11 турі українці приймали Бешикташ, якому без шансів програли два місяці тому в Туреччині (70:92). Втім звітну зустріч Прометей почав дуже впевнено, вигравши першу чверть аж у 12 балів.

Підопічні Гінзбурга трохи здали у другій чверті та навіть дозволяли туркам вийти вперед. Втім у другій половині гри Прометей повернув собі впевнене лідерство та довів гру до комфортної перемоги.

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Найрезультативнішим гравцем матчу став Тай Одіасе, на рахунку баскетболіста Прометея 16 очок. Перемога дозволила українській команді наздогнати Бешикташ та піднятись на 5 місце. За тиждень, 20 грудня, "червоно-білі" зіграють із Лондон Лайонз.