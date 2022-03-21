В происходящем виноваты все российские граждане, – фигурист Никитин
Источник:Суспільне Спорт
Украинский титулованный фигурист Максим Никитин находится в одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Спортсмен проживает в Харькове.
"Весь мир говорит, что так нельзя"
Фигурист прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных стартов. Он считает, что все граждане стран-агрессоров виновны в совершенном.
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Я поддерживаю эти ограничения. Нам объявил войну и приказал наступать на Украину президент России Владимир Путин. Но этого человека избрал "на бумаге" весь русский народ,
– сказал спортсмен.
Действия путинской орды он назвал фашизмом.
"В Харькове разбомбили многие школы, гражданские дома, муниципальные и исторические здания. У нас очень красивый город, его центр. Сейчас его почти нет. Это фашизм", – подчеркнул фигурист.
Относительно наказания спортсменов России, он считает, что это решение вполне справедливо.
"Пока в происходящем должны все российские граждане. Я не говорю, что отдельные спортсмены стоят и стреляют в нас – нет. Но я считаю, что это справедливо сейчас наказать их таким образом, чтобы люди в России поняли, что весь мир не согласен. Весь мир говорит, что так нельзя", – добавил Никитин.
- Максим Никитин вместе с Александрой Назаровой выступают в танцах на льду. Оба раньше занимались одиночным фигурным катанием, но в 2004 году сменили специализацию и начали кататься вместе.
- Они представляли Украину на Олимпиаде в Пекине.
- Никитин и Назарова выступают на международной серии Гран-при - на одном из самых престижных соревнований по фигурному катанию.