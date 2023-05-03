Отдаляет Днепр-1 от чемпионства: Минаю не засчитали "чистый" гол в матче с Шахтером - видео

У закарпатского коллектива украли заслуженный гол в матче с "горняками". Арбитры встречи не усмотрели момент.

В конце первого тайма матча между Минаем и Шахтером произошел скандальный эпизод. "Горняки" чудом остались в лидерских позициях, пишет 24 Канал.

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Грубая ошибка

В рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий коллектив минимально одолел закарпатский клуб (1:0), однако один эпизод в матче мог повлиять на финальный результат встречи, да и не только. Шахтер мог потерять свои лидерские позиции в турнирной таблице – если бы "горняки" с Минаем сыграли в ничью, а Динпро-1 свой следующий матч (который у них еще есть в запасе) выиграл.

Инцидент произошел на последней минуте первого тайма. Исполнение стандарта "лисами" сначала завершилось заблокированным ударом, а затем мощным выстрелом отличился игрок Миная. Таким образом, мяч от перекладины отразился в ворота Шахтера, который должен был сиволизовать о голе закарпатцев, однако мяч хитро выскочил из ворот "кротов" и попал в руки Анатолия Трубина. Арбитр матча не зафиксировал заслуженный гол Миная, что позволило Шахтеру выиграть матч и остаться на первой строчке УПЛ.

Видео курьезного эпизода: