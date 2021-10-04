Прогнозы неутешительны: журналист раскрыл, на сколько выбыл из-за травмы Траоре

Журналист Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол" рассказал, как обстоят дела с травмой у форварда Шахтера Лассина Траоре.

20-летний нападающий Шахтера Траоре получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

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Ведущий и директор ТК "Футбол" Александр Денисов заявил, что ему стало известно о сроках восстановления буркинийского форварда:

По нашей информации, Траоре нужен год, чтобы вернуться.

Что известно о травме Траоре

Форвард Шахтера травмировался в матче Лиги чемпионов против Интера. Уже в начале матча на Траоре жестко сыграли в подкате, игрок держался за колено. После помощи медиков 20-летний футболист покинул поле только на носилках.

Футболист пройдет детальное медицинское обследование. После которого станет понятным срок восстановления и план реабилитации. Футболист стал качественным усиления атаки донецкого клуба, но теперь из-за повреждения пропустит большой период.