Проект совместного телепула покинул еще один клуб: где смотреть матчи 1-го тура чемпионата УПЛ

Уже в пятницу, 28 июля, стартует новый чемпионат украинской Премьер-лиги. 16 клубов так и не смогли объединиться вокруг создания единого телепула.

24 июля состоялась финальная встреча представителей 12 клубов УПЛ, согласившихся сотрудничать с ведущими OTT-сервисами. К противникам телепула присоединился Рух. Львовяне не согласились на предложенные условия сотрудничества.

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Первые туры покажут бесплатно

На встрече 12 клубов было согласовано решение транслировать матчи 1-го тура УПЛ на OTT-сервисах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports. Для того чтобы расширить зрительскую аудиторию, продолжаются переговоры с другими OTT-сервисами: Sweet TV, Vodafone TV и Воля.

Для реализации проекта УПЛ-ТВ будет создана рабочая группа представителей клубов УПЛ и специалистов компании MEGOGO. В будущем будет введена платная модель трансляций, которая учтет интересы клубов, болельщиков и будет способствовать развитию украинского футбола.

Напомним, что против телепула изначально выступали три клуба: Динамо, Днепр-1 и Заря. Они будут транслировать свои домашние матчи на каналах компании "1+1 Media".

Пока неизвестно, где именно будет транслировать свои матчи львовский Рух. Домашние матчи 12 клубов, которые объединились вокруг идущего создания единого продукта, покажут MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports.

Где смотреть матчи 1-го тура УПЛ

Пятница, 28 июля

17:00. Оболонь – Колос (MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports)

19:00. Вереск – Полесье (MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports)

Суббота, 29 июля

15:00. Движение – Заря

17:00. Металлист 1925 – Шахтер (MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports)

Воскресенье, 30 июля

15:00. ЛНЗ – Черноморец (MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports)

17:00. Динамо – Минай (2+2)

19:00. Александрия – Кривбасс (MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports)

Матч Ворскла – Днепр-1 (перенесено).