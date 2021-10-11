Продолжит ли Петраков триумф: анонс на матч отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина

Во вторник, 12 октября, сборная Украины по футболу сыграет предпоследний матч отбора на чемпионат мира 2022 года против прямого конкурента в таблице группы D Боснии и Герцеговины. Соперники ранее между собой не встречались, что делает это противостояние еще интереснее.

Украина – Босния и Герцеговина: главное

Что: матч отбора на чемпионат мира по футболу 2022;

Где: Львов, "Арена Львов";

Когда: вторник, 11 октября, 21: 45;

Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv.

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Продолжение успеха Украины

Команда Александра Петракова на прошлой неделе одержала первую победу в нынешнем отборе на Мундиаль-2022, обыграв на выезде Финляндию (2:1). Украинцы не проиграли ни одного матча, однако сразу пять поединков свели к ничьей, что лишило их шансов побороться за первое место с Францией. Кстати, с действующими чемпионами мира и триумфаторами Лиги наций "сине-желтые" уже успели сыграть дважды, и то, что в этих матчах удалось взять два очка – немалое достижение.

Но потери очков в играх с Финляндией и Казахстаном уже сыграли с главной командой нашей страны злую шутку. Сейчас Украина занимает второе место в турнирной таблице, опережая Боснию и Герцеговину лишь на два очка. Да еще и у боснийцев есть один поединок в запасе – с Финляндией. Поэтому именно в очных встречах определится, кто же займет второе место в группе и получит путевку в плей-офф квалификации. Подопечным Петракова необходимо выходить из этого противостояния победителями.

К сожалению, из-за травмы не сможет помочь украинской сборной футболист английского Манчестер Сити Александр Зинченко, который также пропускал и поединок с Финляндией. Кроме того, из-за конфликта с главным тренером не получил вызов в национальную команду лидер итальянской Аталанты Руслан Малиновский.

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Впервые в соперниках Босния и Герцеговина

Примечательно, что этот поединок станет первым между сборными в истории.

Сборная Боснии и Герцеговины провалила выступления в Лиге Наций, где не нашла себя в высшем дивизионе этого турнира – никаких шансов против Италии и Нидерландов у балканской команды не было.

Еще с ноября 2019 года подопечные Ивайло Петевио попали в черную полосу – на протяжении двух лет и 14 матчей "желто-синие" не могли выиграть. Только 4 сентября "драконы" прервали неприятную для себя серию в товарищеской игре против Кувейта (1:0).

В отборе на ЧМ-2022 "золотые лилии" за пять матчей записали на свой счет одну победу, которую команда одержала лишь в субботу в Нур-Султане (2:0). В активе гостей шесть очков и третья позиция. Отрыв от сегодняшнего соперника составляет два балла, при одной игре в запасе.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Тимчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Корниенко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чимирот, Гояк, Стеванович, Хаджиахметович, Колашинац, Джеко, Превляк.

Что прогнозирует Favbet

Эксперты отдают предпочтение Украине. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,81. В победу гостей верят меньше – 4,75. Не исключено, что сборные сыграют вничью – 3,70. Но такой счет не будет устраивать ни одну из команд.

Обе сборные смогут порадовать своих болельщиков голами – 1,93. С каким счетом может закончиться противостояние? 1:0 в пользу хозяев? Именно на такой счет стоит лучший коэффициент – 6,10. На идентичный счет, но уже в пользу боснийцев – 11.