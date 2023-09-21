"Больше не пишите мне помочь кенту": Алиев шокировал подробностями об ужасном состоянии Милевского

Бывший хавбек Динамо рассказал откровенно о депрессии и алкоголизме своего друга. Алиев уверяет, что Артём сам отказывается от лечения.

В 2021 году Артём Милевский завершил карьеру игрока и стал развивать свой ютуб-канал. Впрочем, с началом полномасштабной войны уроженец Беларуси впал в депрессию.

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Сначала Артем забросил ютуб-канал и скрылся из СМИ. А когда появился, то поразил своим внешним видом. Милевский существенно набрал вес и стал похож на человека, злоупотребляющего алкоголем.

В последние месяцы Милевский стал появляться в рекламах сомнительного характера, а на последний выглядел откровенно нетрезвым. О проблемах со здоровьем Артема рассказал его друг и экспортер по Динамо Александр Алиев.

Всем привет. Я хотел бы прокомментировать ситуацию с Милевским Артемием. То, что сказал Селезнев, – правда. Вчера Артем должен был выехать в больницу, мы все договорились с врачом. Все это был готов оплатить Игорь Михайлович Суркис. Он сказал мне, чтобы я его положил в больницу на реабилитацию и готов все оплатить. Ну до сих пор человек не берет трубку, не хочет. Так что я вас прошу, больше не пишите мне помочь "кенту". Я готов в течение 5-6 месяцев сделать это, но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет,

– рассказал Алиев.

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Напомним, что Милевский является питомцем Динамо, за которое поиграл с 2002 по 2013 годы. Нападающий забил 87 голов в 278 матчах, четырежды становился чемпионом Украины и выигрывал бомбардирскую гонку УПЛ.

После Динамо Артем поиграл за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынскую Конкордию, российское Тосно, венгерскую Кишварду, белорусское Динамо Брест и украинский Минай. Также на его счету 50 матчей и 8 голов за сборную Украины.