Проблемное взвешивание: российскому боксеру пришлось снимать нижнее белье – комическое видео

Российский боксер Артур Бетербиев не смог уложиться в лимит своего дивизиона во время церемонии взвешивания перед боем против американца Маркуса Брауна. Ему пришлось прибегать к крайностям и снимать нижнее белье.

Не помогло даже раздевание

Официальная церемония взвешивания была нервной для российского боксера. Ему пришлось встать на весы полностью обнаженным.

Стоит внимания Легенды бокса оживают: как Тайсон, Холифилд и Мейвезер вернулись в ринг

Однако даже отсутствие нижнего белья не помогло спортсмену.

Весы под ним показали 79,453 килограмма, что на 75 граммов больше лимита полутяжелого дивизиона. Он рисковал потерять все свои чемпионские титулы.

Видео взвешивание



Спортсмену дали несколько часов, чтобы согнал лишний вес. В конце концов, россиянину все же удалось с этим справиться.

Между тем у соперника Бетербиева проблем со взвешиванием не возникло.

Поединок между Бетербиевым и Брауном состоится 17 декабря в Монреале.