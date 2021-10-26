Проблема в психологии, – Беседин дал совет Супряге, который никак не может забить за Динамо

Владислав Супряга никак не может открыть счет голам в футболке Динамо в этом сезоне-2021/2022. Другой нападающий команды Артем Беседин дал совет своему одноклубнику.

"Супрязі нужно в психологическом плане подняться"

В последнем матче киевское Динамо дома уверенно победил Днепр-1 со счетом 2:0. Владислав Супряга даже не попал в заявку на игру.

Интересно увидеть Двенадцатый игрок на поле: лиса сорвала футбольный матч в Эстонии – курьезное видео

Другой нападающий столичной команды Артем Беседин рассказал о проблемах Супряги, который в этом сезоне еще не забивал. Владислав никак не может открыть отсчет голов в бело-синей футболке в новом сезоне-2021/2022.

Беседин считает, что проблема Супряги в психологии. Владиславу нужно собраться и показывать свой уровень игры. У 21-летнего форварда для этого есть все качества, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Ему нужно пересмотреть отношение с психологической стороны.

Я считаю, что Супряге нужно в психологическом плане подняться. Если долго не забиваешь, то может бардак твориться. Нельзя же психологии дать тебя победить. Один гол забить и идти дальше. Успокоиться, собраться и показать уровень,

– ответил Беседин.

В этом сезоне Супряга отыграл за динамовцев 6 матчей во всех турнирах, в которых не только не забивал, но и даже не отметился другими результативными действиями.

Напомним, что Беседин восстанавливается от ужасной травмы, которую получил в игре за сборную Украины. Футболист группы атаки травмировался в матче 1/8 финала Евро против Швеции, когда игрок соперника Даниэльсон в зверском подкате ушел в колено украинца.

Динамо после 12-ти матчей лидирует в таблице УПЛ. Киевляне добыли 32 очка. Ближайший конкурент Шахтер уступает "бело-синим" тремя пунктами.