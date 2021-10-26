"Супрязі потрібно в психологічному плані піднятися"

В останньому матчі київське Динамо вдома впевнено перемогло Дніпро-1 з рахунком 2:0. Владислав Супряга навіть не потрапив у заявку на гру.

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Інший нападник столичної команди Артем Бєсєдін розповів про проблеми Супряги, який у цьому сезоні ще не забивав. Владислав ніяк не може відкрити відлік голів у біло-синій футболці у новому сезоні-2021/2022.

Бєсєдін вважає, що проблема Супряги у психології. Владиславу потрібно зібратись та показувати свій рівень гри. У 21-річного форварда для цього є усі якості, щоб вирости у хорошого футболіста. Йому лиши потрібно переглянути ставлення з психологічного боку.

Я вважаю, що Супрязі потрібно в психологічному плані піднятися. Якщо довго не забиваєш, то може бардак творитися. Не можна психології дати тебе перемогти. Один забити гол – і йти далі. Заспокоїтися, зібратися та показати рівень,

– відповів Бєсєдін.

У цьому сезоні Супряга відіграв за динамівців 6 матчів в усіх турнірах, у яких не лише не забивав, а й навіть не відзначився іншими результативними діями.

Нагадаємо, що Бєсєдін відновлюється від жахливої травми, яку отримав у грі за збірну України. Футболіст групи атаки травмувався матчі 1/8 фіналу Євро проти Швеції, коли гравець суперника Даніельсон у звірячому підкаті пішов у коліно українця.

Динамо після 12-ти матчів лідирує у таблиці УПЛ. Кияни здобули 32 очки. Найближчий конкурент Шахтар поступається "біло-синім" трьома пунктами.