"Притворюсь, что украинцев не существует": реакция сети на спавшего на Олимпиаде-2022 Путина

Сеть разразилась шутками после того, как Владимир Путин сделал вид, что спит, когда увидел сборную Украины на Олимпиаде-2022. Люди из разных уголков мира начали строить забавные теории вокруг его действий.

24 канал собрал шутливые посты из твиттера. Как там комментировали странное поведение российского президента на Олимпиаде – читайте дальше.

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"Притворюсь, что украинцев не существует"

Украинская журналистка Ольга Токарюк показала, что делал глава Кремля, когда украинская сборная выходила на церемонию открытия Олимпиады. "Я просто закрою глаза и притворюсь, что их не существует", – так она подписала свой пост.

"Одиноко дремлет"

Американский журналист Марк Дэвис также высказался об удивительном поведении российского президента. "Путин одиноко дремлет, когда входит делегация Украины. Это первый из многих неудобных кадров игр в Пекине", – отметил он.

"Никогда не спит"

Другие пользователи сети предположили, что на самом деле Путин никогда не засыпает. "Над Кремлем не гаснут звезды, Путин никогда не спит", – шутили они, распространяя кадры забавного момента.

Предлагали эффектно разбудить

А вот были и такие, кто предлагал разбудить главу Кремля. Причем, не просто словами, а известной "национальной будилкой "Путин – х**ло". Пользователи сети предположили, что это бы его очень удивило. В то же время иностранцы шутят, что российский лидер – уже пожилой человек, поэтому вздремнуть может где угодно.

"Путин – напуган"

Еще одна "версия", которой пытались объяснить странное поведение Путина, довольно оригинальна и связана с миром животных. "Хомячки тоже притворяются мертвыми, когда они напуганы", – написал один из пользователей соцсети.

Кстати, выход сборной Украины на зимней Олимпиаде таки показали в эфире российского "Первого канала". На соревнованиях летом там вместо этого момента церемонии показывали рекламу и оправдывались "коммерческими обязательствами".