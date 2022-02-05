24 канал зібрав жартівливі дописи з твітеру. Як там коментували дивну поведінку російського президента на Олімпіаді – читайте далі.

До теми Путін вдав сплячого, коли на Олімпіаді-2022 виходила збірна України: курйозне відео

"Вдам, що українців не існує"

Українська журналістка Ольга Токарюк показала, що робив очільник Кремля, коли українська збірна виходила на церемонію відкриття Олімпіади. "Я просто заплющу очі і вдам, що їх не існує", – так підписала свій допис вона.

"Самотньо дрімає"

Американський журналіст Марк Девіс також висловився про дивну поведінку російського президента. "Путін самотньо дрімає, коли входить делегація України. Це перший із багатьох незручних кадрів з ігор у Пекіні", – зауважив він.

"Ніколи не спить"

Інші користувачі мережі припустили, що насправді Путін ніколи не засинає. "Над Кремлем не гаснуть зірки, Путін ніколи не спить", – жартували вони, поширюючи кадри кумедного моменту.

Пропонували ефектно розбудити

А от були й такі, хто пропонував розбудити очільника Кремля. При чому, не просто словами, а відомою "національною будилкою "Путін – х**ло". Користувачі мережі припустили, що це б його дуже здивувало. Водночас іноземці жартують, що російський лідер – вже літня людина, тож подрімати може будь-де.

"Путін – наляканий"

Ще одна "версія", якою намагалися пояснити дивну поведінку Путіна, досить оригінальна й пов'язана зі світом тварин. "Хом'ячки теж прикидаються мертвими, коли вони налякані", – написав один із користувачів соцмережі.

До речі, вихід збірної України на зимовій Олімпіаді таки показали в ефірі російського "Першого каналу". На змаганнях влітку там замість цього моменту церемонії показували рекламу й виправдовувалися "комерційними зобов'язаннями".