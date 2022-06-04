Пришлось снимать нижнее белье: Камбосос чуть не провалил процедуру взвешивания

В Мельбурне прошла официальная процедура взвешивания участников вечера бокса. В главном событии инвента на ринге встретятся Джордж Камбосос и Дэвин Хейни.

Боксеру пришлось полностью раздеться

Австралийский боксер Джордж Камбосос прошел процедуру взвешивания только со второй попытки. Чемпиону дали два часа, чтобы исправить ситуацию, пишет 24 канал.

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Камбосос с первой попытки не смог уложиться в лимит легкого веса (61,2 килограмма) и показал на весах 61,4 килограмма. Со второй попытки он уложился и лимит – 60,8 килограмма.

У Хейни не было проблем с взвешиванием – 61,2 килограмма с первой попытки.

Видео повторного взвешивания

Австралиец прокомментировал процедуру взвешивания.

Как я согнал лишний вес? Но я не сгонял ничего. Просто сходил пописал. Всё просто. Это все искусство войны. Это все обман и коварство. Пусть верят в то, что у меня какие-то проблемы. Все прошло по плану. Да, я сделал это специально,

– сказал Джордж.

Выступление австралийца

Камбосос – Хейни: главное о бое