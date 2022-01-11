Поддержка протестов

С начала протестов, охвативших Казахстан после Нового года, Куат Хамитов высказывал и свою позицию.

"Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это бьет по карману народа, ситуация и так не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают. Государство должно взять эту проблему в руки, услышать проблему народа. Поэтому жители Жанаозена мы с вами, алга", – выразил свое мнение Хамитов.

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Также он выразил поддержку протестующим.

"Жители Атырау, Актау, Мангистау хочу сказать ребятам, которые выходят на улицы и заботятся о стране — мы с вами! Даже если мы не рядом, мы с вами! Если есть ребята, собирающиеся в Алматы, пишите мне! Мы однозначно поддерживаем казахстанский народ! Вперед, Казахстан", – заявил Хамитов во время одной из трансляций в инстаграм.

11 января к нему домой пришли бойцы ОМОН. Его избили и увезли с собой. Подробности рассказала его мама.

"Вошли 10 человек ОМОНа и 2 человека в гражданской одежде. Мой сын сидел на диване. Они связали ему руки, положили на пол и начали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: "Почему вы его бьете? Вы можете его и так забрать". Они сказали, что он зачинщик, и ни в чем не разбираясь отвезли его", – рассказала женщина.

Издание ZTB.KZ пишет, что Хамитов был доставлен в ГКНБ Алматы.

Что известно о протестах в Казахстане