Пришла повестка: один из лучших дзюдоистов Беларуси сбежал из страны

Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань рассказал о том, как был вынужден срочно выехать за границу из-за повестки из ГУБОиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией).

В 2016 году Дмитрий Шершань представлял Беларусь на Олимпийских играх в Рио, а сейчас оказался под давлением белорусских властей.

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В тот момент, когда мне вручили повестку от ГУБОЗиКа, я понял, что не пойду никуда в понедельник, пусть они сами смотрят фотографии, разбираются, кто на них... Сразу же связался с Фондом спортивной солидарности. Мы просчитали маршрут. В пятницу я встал в 6 утра, сделал все свои дела, позакрывал вопросы, взял 2 сумки, взял жену и ребенка и просто уехал. Не знал об этом никто абсолютно,

– сказал Шершань.

По словам спортсмена, рано или поздно, это может с каждым случиться в Беларуси. Чувство тревоги у него было уже больше года.

"Это не переезд, это побег на самом деле. Как отреагировали в Фонде? Что делать, чем помочь? И все начали планировать нашу спецоперацию. Очень быстро мы все организовали. И все получилось!" – подытожил он.

Кто такой Дмитрий Шершань

31-летний Шершань дважды становился призером чемпионатов Европы, много раз поднимался на пьедестал и побеждал по итогам турниров серии Гран-при, а в 2016 году представлял Беларусь на Олимпийских играх в Рио.