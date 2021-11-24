У 2016 році Дмитро Шершань представляв Білорусь на Олімпійських іграх у Ріо, а зараз опинився під тиском білоруської влади.

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У той момент, коли мені вручили повістку від ГУБОЗіКу, я зрозумів, що не піду нікуди у понеділок, хай вони самі дивляться фотографії, розбираються, хто на них... Одразу ж зв'язався із Фондом спортивної солідарності. Ми прорахували маршрут. У п'ятницю я встав о 6-й ранку, поробив усі свої справи, позакривав питання, взяв 2 сумки, взяв дружину та дитину і просто поїхав. Не знав про це ніхто абсолютно,

– сказав Шершань.

За словами спортсмена, рано чи пізно, це може з кожним трапитися в Білорусі. Почуття тривоги у нього було вже більше року.

"Це не переїзд, це втеча насправді. Як відреагували у Фонді? Що робити, чим допомогти? І все почали планувати нашу спецоперацію. Дуже швидко ми всі організували. І все вийшло!" – підсумував він.

Хто такий Дмитро Шершань

31-річний Шершань двічі ставав призером чемпіонатів Європи, багато разів піднімався на п'єдестал та перемагав за підсумками турнірів серії Гран-прі, а у 2016 році представляв Білорусь на Олімпійських іграх у Ріо.