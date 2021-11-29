Принесла две "бронзы": изменения в составе сборной Украины на этап Кубка мира в Швеции

Не успел завершиться первый этап Кубка мира по биатлону, как 2 декабря стартует следующий. В составе женской сборной Украины произойдет замена.

Заслужила место в основной команде

Об изменениях в составе сине-желтой команды анонсировал главный тренер Урош Велепец. Специалист заявил, что перед вторым этапом Кубка мира, который также пройдет в шведском Эстерсунде, к команде присоединится Дария Блашко.

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25-летняя биатлонистка выступит как минимум в двух дисциплинах – спринте и гонке преследования. Также не исключено, что спортсменка войдет в состав на женскую эстафету. Но по этой гонке решение будет приниматься несколько позже.

Даша вечером приедет в Эстерсунд и будет бежать спринт и гонку преследования. Увидим по поводу эстафеты. И, возможно, Настю, Иру или Катю отправим на Кубок IBU,

– рассказал словенский тренер.

Велепец рассматривает вариант, чтобы отправить несколько биатлонисток главной команды на Кубок IBU. Выбирать будут между Ириной Петренко, Екатериной Бех и Анастасией Меркушиной.

Как выступила Блашко на первом этапе Кубка IBU

Уже в первых двух гонках Дарья Блашко принесла Украине две "бронзы". Сначала в спринте биатлонистка стала третьей, уступивши лишь 3 секунды победительнице Марион Визенсартер из Германии.

В еще одном спринте украинка поделила третью позицию с представительницей Швейцарии Ирене Кадуриш.

В персьюте (гонка преследования) финишировала 22-ю.

. Второй этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет 2 – 5 декабря.