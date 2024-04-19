В Жироне рассказали, попал ли Цыганков в заявку на следующий матч

В субботу, 20 апреля, Жирона сыграет с Кадисом в рамках 32-го тура Ла Лиги. Поединок запланирован на 22:00 по киевскому времени.

После матча с Реалом Бетисом, который состоялся 31 марта, Виктор Цыганков получил повреждение. Из-за этого он пропустил поединок с Атлетико 13 апреля.

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Сыграет ли Цыганков в матче против Кадиса

Украинский полузащитник пропустит ближайший поединок. Виктор Цыганков не поможет Жироне в борьбе против Кадиса.

Игрока исключили из состава на этот поединок, поскольку он все еще испытывает дискомфорт в камбаловидной мышце.

Ранее главный тренер Жироны уже отмечал, что наиболее вероятно, что Цыганков пропустит матч против Кадиса. Хотя недавно украинец вернулся к тренировкам.

В сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за Жирону в Ла Лиге 24 поединка, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Сейчас Жирона занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 65 баллов.