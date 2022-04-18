Пример патриотизма, – президент УАФ о массовом вступлении клуба Прикарпатья в ряды ВСУ

Футбольный клуб Прикарпатья, представляющий Ивано-Франковск, массово ушел защищать Украину от оккупантов. Футболисты и тренеры пополнили ряды ВСУ.

Павелко: Пожелал вернуться с победой

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал такой патриотический поступок Ивано-Франковского клуба. Глава похвалил такие решения Прикарпатья и назвал их примером в истории украинского футбола.

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Павелко лично побывал на присяге и пожал руки мужественным футболистам и наставникам футбольной команды.

Это уникальный пример патриотизма в истории украинского футбола! Команда и тренеры Прикарпатья приняли присягу на верность народу Украины и пошли на службу в ВСУ. Имел честь лично присутствовать на церемонии принесения ими присяги в Ивано-Франковске,

– написал глава УАФ.

Президент Ассоциации пожелал возвратиться домой с победой. После победы Украины в войне против захватчиков будет создана сборная по футболистам, которые пополнили ряды ВСУ.

Напомним, что 14 игроков и их тренеры взяли в руки оружие.

Ранее футболист Колосса Андрей Богданов принял присягу на верность украинскому народу. Полузащитник отметил, что мнений о футболе не будет, пока Украина не выгонится со своей территории врага.

Полный текст публикации из фейсбука Павелка

Уникальный пример патриотизма в истории украинского футбола! Команда и тренеры ФК Прикарпатья приняли присягу на верность народу Украины и пошли на службу в ВСУ.

Имел честь лично присутствовать на церемонии принесения их присяги в Ивано-Франковске. Приветствовал наших воинов-футболистов и пожелал вернуться с победой!

После нашей победы над российскими орками будет создана сборная по футболистам, которые в рядах ВСУ защищают страну. Уверен, что он получит мощную поддержку наших болельщиков!

А ФК Прикарпатье продолжит выступать и одерживать новые победы в чемпионате Украины. Сегодня футбольная семья в защите независимости и будущего нашего государства! Слава Героям! Слава Украине!