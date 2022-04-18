Павелко: Побажав повернутися з перемогою

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував такий патріотичний вчинок івано-франківського клубу. Очільник похвалив такі рішення Прикарпаття та назвав їх прикладом в історії українського футболу.

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Павелко особисто побував на присязі та потиснув руки мужнім футболістам та наставникам футбольної команди.

Це унікальний приклад патріотизму в історії українського футболу! Команда й тренери Прикарпаття склали присягу на вірність народу України й пішли на службу до ЗСУ. Мав честь особисто бути присутнім на церемонії складання ними присяги в Івано-Франківську,

– написав глава УАФ.

Президент Асоціації побажав повернутись додому із перемогою. Після звитяги України у війни проти загарбників буде створена збірна з футболістів, які поповнили ряди ЗСУ.

Нагадаємо, що аж 14 гравців та їх тренери взяли до рук зброю.

Раніше футболіст Колоса Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу. Півзахисник зазначив, що думок про футбол не буде, поки Україна не вижене зі своєї території ворога.

Повний текст публікації з фейсбуку Павелка

Унікальний приклад патріотизму в історії українського футболу! Команда і тренери ФК Прикарпаття склали присягу на вірність народу України і пішли на службу до ЗСУ.

Мав честь особисто бути присутнім на церемонії складання їх присяги в Івано-Франківську. Привітав наших воїнів-футболістів і побажав повернутися з перемогою!

Після нашої перемоги над російськими орками буде створена збірна з футболістів, які в лавах ЗСУ захищають країну. Впевнений, що вона отримає потужну підтримку наших вболівальників!

А ФК Прикарпаття продовжить виступати і здобувати нові перемоги в чемпіонаті України. Сьогодні футбольна родина на захисті незалежності і майбутнього нашої держави! Слава Героям! Слава Україні!