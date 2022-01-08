Прима провалил начало смешанной эстафеты для Украины: перепутал коврик и трижды промахнулся

Сборная Украины по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе финишировали лишь десятой. Хотя могла претендовать и на высшие места.

Первым среди украинцев стартовал Артем Прима. Его выступление выдалось крайне неудачным для команды.

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Еще во время первого огневого рубежа Прима перепутал коврики, откуда должен был стрелять. Правда он быстро исправил свою же ошибку и обошлось без штрафов. Но некоторое время это заняло.

А уже во время самой стрельбы Прима использовал все три дополнительных патрона. Поэтому на трассу вернулся последним с отставанием от лидера на 38 секунд.

Ко второй стрельбе украинец подошел с еще большим отставанием в 55 секунд. А передал эстафету он Дмитрию Пидручному на 20-й позиции, с отставания от первого места в более чем одну минуту.

Впоследствии Украине удалось несколько сократить отставание. В итоге наши биатлонисты финишировали на десятом месте.