Приезжайте в Северодонецк и посмотрите на руины ледового дворца, – Саладуха к россиянам

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене написала письмо-обращение к главе МОК Томасу Баху. Россиянка "озабочена" санкциями против российских атлетов.

Саладуха: Лозунг "россияне заплатят за все" должен иметь конкретное денежное измерение

Бывшая легкоатлетка и народная депутат Ольга Саладуха ответила россиянам, которые постоянно жалуются из-за отстранения от мирового спорта. Бывшая спортсменка вспомнила ледовый дворец в Северодонецке, уничтоженный оккупантами.

До теми Російська легкоатлетка Ласіцкене звинуватила МОК у "боягузтві" через спортивні санкції

"Ледового дворца в Северодонецке больше нет. Его разрушили оккупанты. Как и десятки других спортивных объектов по всей Украине. Кто-то может сказать, что это мелочь по сравнению с другими масштабными потерями. Но для меня, как для спортсменки, каждая такая новость – боль и отчаяние.

Потому что знаю, что это тяжелый удар по спорту, который отнимает у молодого поколения спортсменов перспективы развития и самореализации.

Поэтому для Украины лозунг "россияне заплатят за все" должен иметь конкретное денежное измерение. Высчитать спортивный ущерб до копейки и выставить агрессору счет", – подчеркнула экс-спортсменка.

"Прекратите жаловаться на то, что вас, мол, притесняют"

Народная депутат отмечала, что возвращение россиян в мировой спорт возможно только тогда, когда страна агрессор возместит все нанесенные убытки.

По словам Саладухи, Россия уничтожает наши спортивные комплексы, тем самым уносит у украинцев в будущем честную и конкурентную борьбу. Поскольку у украинских атлетов нет места для тренировок.

Бывшая легкоатлетка дала совет русским атлетам.

А русским спортсменам дам один совет. Прекратите жаловаться на то, что вас, мол, притесняют. Приезжайте в Северодонецк и посмотрите на развалины ледового дворца. И если есть хоть кроха совести, публично осудите действия своей власти и выскажите за мир и деоккупацию Украины,

– заявила Саладуха.

"Возможно это не остановит Путина. Но это снимет с российского спорта хотя бы часть вины за кровавые преступления. Иначе вы все – соучастники", – добавила народный депутат.

Что известно о бывшей спортсменке

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжках в длину, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы.

Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту.

9 июня русские оккупанты уничтожили ледовый дворец в Северодонецке.

Полный текст публикации Сладухи

Ледового дворца в Северодонецке больше нет. Его разрушили оккупанты. Как и десятки других спортивных объектов по всей Украине.

Кто-то может сказать, что это мелочь по сравнению с другими масштабными потерями. Но для меня, как для спортсменки, каждая такая новость – боль и отчаяние.

Потому что знаю, что это тяжелый удар по спорту, который отнимает у молодого поколения спортсменов перспективы развития и самореализации.

Поэтому для Украины лозунг "россияне заплатят за все" должны иметь конкретное денежное измерение. Вычислить спортивный ущерб до копейки и выставить агрессору счет.

Сделать так, чтобы эти требования были поддержаны на уровне международных федераций и МОК. Сохранять изоляцию российского спорта до тех пор, пока спортивные репарации не будут выплачены. Если одна из стран равняет с землей стадионы, спорткомплексы, площадки, базы тренировок своих соседей, в будущем не может быть честной конкурентной спортивной борьбы. Ведь потенциал сознательно взорван и виновник должен унести заслуженную казнь.

А русским спортсменам дам один совет. Прекратите жаловаться на то, что вас, мол, притесняют. Приезжайте в Северодонецк и посмотрите на развалины ледового дворца. И если есть хоть кроха совести, публично осудите действия своей власти и выскажите мир и деоккупацию Украины.

Возможно, это не остановит Путина. Но это снимет с русского спорта хотя бы часть вины за кровавые преступления. Иначе вы все – соучастники.