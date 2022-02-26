Приднестровье, пока: Юрий Вернидуб вернулся в Украину
26 февраля 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:инстаграмм Виктора Вацко
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб вернулся в Украину, чтобы остаться с украинским народом во время вторжения России.
После начала открытой войны в Украине Юрий Вернидуб заявил, что хочет в ближайшее время вернуться на родину, чтобы поддержать земляков. Своего слова 56-летний уроженец Житомира сдержал.
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"Слава Украине. Все будет хорошо. Мы непобедимы", – сказал Вернидуб.
Стоит отметить, что Тирасполь – столица Приднестровья. Ожидалось, что из этого района могут быть провокаторы в Одесской области.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.
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