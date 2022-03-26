Придется все переосмыслить, – Месси намекнул в заключение карьеры в сборной после ЧМ

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не уверен в продолжении своей карьеры в сборной после чемпионата мира-2022. Об этом он рассказал после матча против Венесуэлы в отборе на Мундиаль.

Месси: В сборной Аргентины отличный коллектив

Аргентина досрочно отобралась на чемпионат мира-2022. В последнем матче против Венесуэлы аргентинцы победили со счетом 3:0, а Месси отличился голом.

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Я действительно не знаю, что будет в июне, сентябре. После чемпионата мира мне придется все переосмыслить, хорошо это или плохо,

– сказал футболист.

"В сборной Аргентины отличный коллектив. Люди меня очень любят и с каждым днем ​​дают мне все больше. Я очень благодарен. Это доставляет мне радость каждый раз, когда я приезжаю в Аргентину.

После победы на Кубке Америки и многое другое. Все идет своим чередом, а на поле все легче. Победа помогает сделать все приятнее и проще", – отметил аргентинец.