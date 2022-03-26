Месси: В сборной Аргентины отличный коллектив
Аргентина досрочно отобралась на чемпионат мира-2022. В последнем матче против Венесуэлы аргентинцы победили со счетом 3:0, а Месси отличился голом.
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Я действительно не знаю, что будет в июне, сентябре. После чемпионата мира мне придется все переосмыслить, хорошо это или плохо,
– сказал футболист.
"В сборной Аргентины отличный коллектив. Люди меня очень любят и с каждым днем дают мне все больше. Я очень благодарен. Это доставляет мне радость каждый раз, когда я приезжаю в Аргентину.
После победы на Кубке Америки и многое другое. Все идет своим чередом, а на поле все легче. Победа помогает сделать все приятнее и проще", – отметил аргентинец.
- Для Месси чемпионат мира в Катаре станет пятым в карьере. Лишь однажды Аргентина с ним смогла завоевать медали: "серебро" в 2014 году после поражения в финале Германии.
- В отборе на чемпионат мира-2022 Месси сыграл 15 матчей, забив семь голов.