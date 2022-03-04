Причастный к войне: Абрамович владел акциями завода, производящего детали для российских танков

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович заявил, что собирается продавать "Челси". Он заявил, что соответствующее решение было принято с мнением о клубе.

Абрамович подозревается в финансировании российской армии

Российский бизнесмен владел крупным пакетом акций российского металлургического завода "ЕВРАЗ". Тем не менее, за 8 дней до полномасштабного вторжения России на территорию Украины он передал свою долю металлургической фирме, а доход перевел на личный счет.

До теми Абрамович продає Челсі: прибуток з продажу передадуть на "допомогу жертвам війни в Україні"

Sportsmail о том, что российский миллиардер владел 28,64% акций, зарегистрированных в оффшорной компании на Виргинских островах.

Абрамович провел передачу акций, чтобы уберечь компанию от возможных санкций, налагающих в настоящее время отдельные страны на представителей российского бизнеса и политической элиты, а также для того, чтобы облегчить процедуру продажи акций в будущем.

Аналитики отмечают, что их стоимость существенно упала после нападения российских войск на Украину.

Эту информацию подтвердил, в частности, и Гжегож Кучинский – директор Евроазиатской программы в Варшавском Институте. Он также заявил, что металлургические материалы ЕВРАЗа были привлечены для полномасштабного вторжения России в Украину. На этом предприятии производились детали для танков.

Расследователи пытаются выяснить, имеет ли миллиардер акции "Роснефти", в которую он вложил 225 миллионов фунтов в 2006 году. Поскольку именно "Роснефть" является одним из крупнейших российских производителей сырой нефти и снабжает ее российскими военными.

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